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«Спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина». В ГУВД Мингорисполкома ответили Левченко

17.10.2020 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич прокомментировал слова Елены Левченко по поводу содержания на Окрестина.

«На самом деле спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина. Для всех задержанных предусмотрено трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло. Некоторые журналисты были там [в изоляторе на Окрестина], и никто не жаловался.

Скорее всего, спортсменка была на эмоциях и могла это сказать, так как для нее эти условия действительно являются непривычными. Проверки там осуществляются регулярно: их целью является в том числе изучение условий содержания доставляемых в специальные учреждения милиции задержанных», – сказал Лашкевич.

Елена Левченко: «Это было издевательство, я не знаю, как это больше назвать»

 
 
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Представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич прокомментировал слова Елены Левченко по поводу содержания на Окрестина.
 
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