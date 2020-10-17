«Спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина». В ГУВД Мингорисполкома ответили Левченко

Источник материала: Tribuna.com

Представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич прокомментировал слова Елены Левченко по поводу содержания на Окрестина .

«На самом деле спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина. Для всех задержанных предусмотрено трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло. Некоторые журналисты были там [в изоляторе на Окрестина], и никто не жаловался.

Скорее всего, спортсменка была на эмоциях и могла это сказать, так как для нее эти условия действительно являются непривычными. Проверки там осуществляются регулярно: их целью является в том числе изучение условий содержания доставляемых в специальные учреждения милиции задержанных», – сказал Лашкевич.

Елена Левченко: «Это было издевательство, я не знаю, как это больше назвать»