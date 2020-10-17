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«Спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина». В ГУВД Мингорисполкома ответили Левченко
17.10.2020 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич прокомментировал слова Елены Левченко по
«На самом деле спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина. Для всех задержанных предусмотрено трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло. Некоторые журналисты были там [в изоляторе на Окрестина], и никто не жаловался.
Скорее всего, спортсменка была на эмоциях и могла это сказать, так как для нее эти условия действительно являются непривычными. Проверки там осуществляются регулярно: их целью является в том числе изучение условий содержания доставляемых в специальные учреждения милиции задержанных», – сказал Лашкевич.
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«Спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина». В ГУВД Мингорисполкома ответили Левченко
Представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич прокомментировал слова Елены Левченко по поводу содержания на Окрестина.
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