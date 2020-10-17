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Матч БАТЭ и брестского «Динамо» станет первым декабрьским в истории Кубка Беларуси

17.10.2020 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч БАТЭ и брестского «Динамо» станет первым декабрьским в истории Кубка Беларуси.

До этого самым поздним в календарном году в Кубке был ответный матч 1/8 финала «Неман» – «Динамо» Минск (0:1) 30 ноября 2015.

Отметим, что БАТЭ и «Динамо» Брест сыграют в Кубке 5 декабря.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Матч БАТЭ и брестского «Динамо» станет первым декабрьским в истории Кубка Беларуси.
 
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