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Париматч-Экстралига. «Гомель» против «Могилева», «Металлург» играет с «Локомотивом», «Пинские ястребы» в гостях у Беларуси U-18

17.10.2020 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоятся очередные матчи «Париматч-Экстралиги».

Париматч-Экстралига

Металлург Жлобин – Локомотив Орша
Дата проведения
17 октября, 17.00, «Ледовый дворец Металлург»
Онлайн матча Видео

 

ГомельМогилев
Дата проведения
17 октября, 12.15, «Ледовый дворец Гомель»
Онлайн матча Видео

 

Пинские ястребы – Беларусь U18
Дата проведения
17 октября, 17.00, «Ледовый дворец спорта Пинск»
Онлайн матча Видео

Календарь Париматч-Экстралиги

Таблица Париматч-Экстралиги

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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