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КХЛ. «Сибирь» принимает «Йокерит», «Авангард» – «Салават Юлаев», рижское «Динамо» сыграет с «Витязем»
17.10.2020 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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КХЛ. «Сибирь» принимает «Йокерит», «Авангард» – «Салават Юлаев», рижское «Динамо» сыграет с «Витязем»
В очередной игровой день КХЛ «Сибирь» примет «Йокерит», «Авангард» – «Салават Юлаев», рижское «Динамо» сыграет с «Витязем».
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