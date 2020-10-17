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Чемпионат России. «Зенит» принимает «Сочи», «Спартак» против «Химок», «Локомотив» сыграет с «Уфой»
17.10.2020 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 11-м туре РПЛ
В воскресенье
Чемпионат России
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 11-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Сочи», «Локомотив» играет с «Уфой», «Краснодар» – с «Рубином», «Спартак» отправится в гости к «Химкам».
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