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Чемпионат России. «Зенит» принимает «Сочи», «Спартак» против «Химок», «Локомотив» сыграет с «Уфой»

17.10.2020 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 11-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Сочи», «Локомотив» играет с «Уфой», «Краснодар» – с «Рубином», «Спартак» отправится в гости к «Химкам».

В воскресенье ЦСКА встретится с «Динамо», «Ростов» – с «Ахматом».

Чемпионат России

11-й тур

Зенит – Сочи
Дата проведения
17 октября, 14.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – Уфа
Дата проведения
17 октября, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Краснодар – Рубин
Дата проведения
17 октября, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Химки – Спартак
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ротор – Тамбов
Дата проведения
18 октября, 14.00, «Волгоград-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Урал
Дата проведения
18 октября, 14.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Динамо Москва
Дата проведения
18 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ростов – Ахмат
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
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В 11-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Сочи», «Локомотив» играет с «Уфой», «Краснодар» – с «Рубином», «Спартак» отправится в гости к «Химкам».
 
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