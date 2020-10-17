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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» играет с «Арсеналом», «МЮ» против «Ньюкасла», «Челси» – «Саутгемптон»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет с «Эвертоном», «Челси» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ньюкаслу».
В воскресенье «Тоттенхэм» встретится с «Вест Хэмом», «Лестер» – с «Астон Виллой».
Чемпионат Англии
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ
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В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет с «Эвертоном», «Челси» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к...
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