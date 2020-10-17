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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» играет с «Арсеналом», «МЮ» против «Ньюкасла», «Челси» – «Саутгемптон»

17.10.2020 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет с «Эвертоном», «Челси» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ньюкаслу».

В воскресенье «Тоттенхэм» встретится с «Вест Хэмом», «Лестер» – с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

5-й тур

Эвертон – Ливерпуль
Дата проведения
17 октября, 14.30, «Гудисон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Челси – Саутгемптон
Дата проведения
17 октября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Арсенал
Дата проведения
17 октября, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
17 октября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Фулхэм
Дата проведения
18 октября, 14.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Брайтон
Дата проведения
18 октября, 16.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Вест Хэм
Дата проведения
18 октября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Астон Вилла
Дата проведения
18 октября, 21.15, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Бернли
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Лидс – Вулверхэмптон
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет с «Эвертоном», «Челси» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к...
 
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