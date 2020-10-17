Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии. На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования ЧМ в Минске

Источник материала: Tribuna.com

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии

Важной темой обсуждения был Народный Ультиматум. Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Тихановская поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций.

На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования чемпионата мира по хоккею в Минске в протест против репрессий по отношению к спортсменам.