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Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии. На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования ЧМ в Минске

17.10.2020 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии

Важной темой обсуждения был Народный Ультиматум. Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Тихановская поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций.

На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования чемпионата мира по хоккею в Минске в протест против репрессий по отношению к спортсменам.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии Важной темой обсуждения был Народный Ультиматум.
 
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