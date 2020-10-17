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Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии. На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования ЧМ в Минске
17.10.2020 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии
Важной темой обсуждения был Народный Ультиматум. Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Тихановская поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций.
На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования чемпионата мира по хоккею в Минске в протест против репрессий по отношению к спортсменам.
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Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии. На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования ЧМ в Минске
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии Важной темой обсуждения был Народный Ультиматум.
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