Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com открывает вакансию менеджера по продвижению YouTube-каналов.

Задачи:

– упаковка и оптимизация роликов для YouTube-каналов Tribuna.com;

– продвижение роликов в YouTube с помощью рекламных инструментов Google;

– продвижение соцсетей блогеров.

От вас:

– понимание принципов работы YouTube и желание развиваться в этом направлении;

– умение работать с рекламными инструментами YouTube;

– увлечение спортом в целом и сервисами Tribuna.com в частности;

– желание всех порвать.

Для вас:

– возможность работать с крупными каналами с многотысячной аудиторией и лучшими блогерами;

– амбициозные задачи быть главным продакшеном Беларуси в спорте;

– гибкий график (только для лучших);

– креативный коллектив, новые незаурядные задачи;

– удаленная работа;

– совместное обсуждение итогового размера компенсации;

Резюме присылайте на by.jobs@tribuna.com с темой «Менеджер по продвижению YouTube-каналов». Кейсы работы с YouTube-каналами станут вашим плюсом.