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Tribuna.com открывает вакансию менеджера по продвижению YouTube-каналов

17.10.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com открывает вакансию менеджера по продвижению YouTube-каналов.

Задачи:

– упаковка и оптимизация роликов для YouTube-каналов Tribuna.com;

– продвижение роликов в YouTube с помощью рекламных инструментов Google;

– продвижение соцсетей блогеров.

От вас:

– понимание принципов работы YouTube и желание развиваться в этом направлении;

– умение работать с рекламными инструментами YouTube;

– увлечение спортом в целом и сервисами Tribuna.com в частности; 

– желание всех порвать.

Для вас:

– возможность работать с крупными каналами с многотысячной аудиторией и лучшими блогерами;

– амбициозные задачи быть главным продакшеном Беларуси в спорте;

– гибкий график (только для лучших); 

– креативный коллектив, новые незаурядные задачи;

– удаленная работа; 

– совместное обсуждение итогового размера компенсации;

Резюме присылайте на by.jobs@tribuna.com с темой «Менеджер по продвижению YouTube-каналов». Кейсы работы с YouTube-каналами станут вашим плюсом.

 
 
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Tribuna.com открывает вакансию менеджера по продвижению YouTube-каналов.
 
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