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Tribuna.com открывает вакансию менеджера по продвижению YouTube-каналов
17.10.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Tribuna.com открывает вакансию менеджера по продвижению YouTube-каналов.
Задачи:
– упаковка и оптимизация роликов для YouTube-каналов Tribuna.com;
– продвижение роликов в YouTube с помощью рекламных инструментов Google;
– продвижение соцсетей блогеров.
От вас:
– понимание принципов работы YouTube и желание развиваться в этом направлении;
– умение работать с рекламными инструментами YouTube;
– увлечение спортом в целом и сервисами Tribuna.com в частности;
– желание всех порвать.
Для вас:
– возможность работать с крупными каналами с многотысячной аудиторией и лучшими блогерами;
– амбициозные задачи быть главным продакшеном Беларуси в спорте;
– гибкий график (только для лучших);
– креативный коллектив, новые незаурядные задачи;
– удаленная работа;
– совместное обсуждение итогового размера компенсации;
Резюме присылайте на by.jobs@tribuna.com с темой «Менеджер по продвижению YouTube-каналов». Кейсы работы с YouTube-каналами станут вашим плюсом.
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Tribuna.com открывает вакансию менеджера по продвижению YouTube-каналов.
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