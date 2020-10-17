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Женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году может пройти в России
17.10.2020 19:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт – Sputnik. У России хорошие шансы получить право проведения женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года, считает президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, его слова процитировала пресс-служба ФГР.
© Photo : "ВКонтакте" / БГК Мешков Брест, Беларусь
Ранее российская сторона подавала заявку на проведение женского чемпионата Европы в 2024 году, но уступила общей заявке Венгрии, Швейцарии и Австрии. "Были слишком серьезные соперники, нам не хватило голосов", пояснил Шишкарев.
"Теперь мы заявились на проведение женского чемпионата Европы 2026 года. Шансы наши велики. Будем продвигать нашу заявку. Я поговорил уже с президентом Федерации гандбола Германии. Планирую поговорить с президентом французской федерации. Будем дружить не против кого-то, а дружить за Россию, за возможность получить этот чемпионат", - сказал глава федерации.
По словам Шишкарева, в заявку на проведение чемпионата Европы-2026 включены те же города, что претендовали и на проведение Евро-2024: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань.
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Если заявка будет принята, европейский женский турнир по гандболу пройдет в пяти городах, это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань.
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