|
Красивый гол Саичича «Неману» помог «Городее» прервать свою 7-матчевую серию без побед
17.10.2020 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче чемпионата Беларуси «Городея» на последних минутах вырвала победу у «Немана» (1:0). Красивым забитым голом отличился Лазар Саичич.
Таким образом, городейский клуб прервал 7-матчевую серию без побед, которая включила в себя 5 поражений и 2 ничьи.
В следующем туре «Гордея» примет «Смолевичи».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче чемпионата Беларуси «Городея» на последних минутах вырвала победу у «Немана» (1:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)