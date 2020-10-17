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Александра Герасименя: «Чиновники полностью разрушают спорт в стране. Они просто выполняют преступные приказы»

17.10.2020 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха и глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя поделилась мнением о преследованиях спортсменов, которые высказываются публично о своей гражданской позиции.

«Чем дольше это все продолжается, тем больше вероятность того, что спорта в Беларуси в ближайшее время не станет вообще. Те люди, которые у нас достигали успеха, те, кто выигрывал медали на чемпионатах мира и Европы, олимпийские медали – они сейчас подвергаются репрессиям, увольнениям и прессингу и просто не имеют возможности продолжать. И что самое печальное – чиновникам наплевать на то, что происходит и на то, что они делают. Они не видят того, что они разрушают полностью спорт в стране. Они просто выполняют приказы, причем преступные приказы, которые противоречат всем этическим нормам и Олимпийской хартии», – сказала Герасименя в эфире DW.

Один взял медаль Евроигр в 40, другой знает, как обнулить честные выборы, большинство – силовики. Кого хотят забанить в Европе спортсмены протеста

 
 
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Известная белорусская пловчиха и глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя поделилась мнением о преследованиях спортсменов, которые...
 
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