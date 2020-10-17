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Яковлев о письме спортивной общественности: «Неспроста доходит информация, что Лукашенко это очень остро воспринимает. Как некое предательство: «Я же для них столько сделал»
17.10.2020 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев поделился мнением о реакции Лукашенко на подписи спортсменов письма с требованиям к властям. В числе пунктов требований отставка Лукашенко и проведение честных выборов.
«Мы как ахиллесова пята для Лукашенко. Неспроста доходит информация, что он это очень остро воспринимает. Как некое предательство: «Я же для них столько сделал». Кто такой Лукашенко и что такое народ, вся наша страна?» – сказал Яковлев в эфире
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Яковлев о письме спортивной общественности: «Неспроста доходит информация, что Лукашенко это очень остро воспринимает. Как некое предательство: «Я же для них столько сделал»
Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев поделился мнением о реакции Лукашенко на подписи спортсменов письма с требованиям к властям.
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