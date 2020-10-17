ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Яковлев о письме спортивной общественности: «Неспроста доходит информация, что Лукашенко это очень остро воспринимает. Как некое предательство: «Я же для них столько сделал»

17.10.2020 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев поделился мнением о реакции Лукашенко на подписи спортсменов письма с требованиям к властям. В числе пунктов требований отставка Лукашенко и проведение честных выборов.

«Мы как ахиллесова пята для Лукашенко. Неспроста доходит информация, что он это очень остро воспринимает. Как некое предательство: «Я же для них столько сделал». Кто такой Лукашенко и что такое народ, вся наша страна?» – сказал Яковлев в эфире DW.

Гурков, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще более 800 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев поделился мнением о реакции Лукашенко на подписи спортсменов письма с требованиям к властям.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии. На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования ЧМ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика