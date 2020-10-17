Яковлев о письме спортивной общественности: «Неспроста доходит информация, что Лукашенко это очень остро воспринимает. Как некое предательство: «Я же для них столько сделал»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев поделился мнением о реакции Лукашенко на подписи спортсменов письма с требованиям к властям. В числе пунктов требований отставка Лукашенко и проведение честных выборов.

«Мы как ахиллесова пята для Лукашенко. Неспроста доходит информация, что он это очень остро воспринимает. Как некое предательство: «Я же для них столько сделал». Кто такой Лукашенко и что такое народ, вся наша страна?» – сказал Яковлев в эфире DW .

Гурков, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще более 800 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия