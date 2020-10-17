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18.10.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Единственный гол с пенальти забил форвард
Это первое поражение каталонцев при тренере
57-летний нидерландский специалист стартовал в Ла Лиге с двух побед с общим счетом 7:0, затем его команда впервые пропустила и потеряла очки в игре с «Севильей» (1:1).
Сине-гранатовые, набрав 7 очков в четырех матчах, занимают 9-е место в таблице. «Хетафе» с десятью баллами идет вторым, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям.
В следующем туре «Барселона» примет «Реал Мадрид» 24 октября.
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