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18.10.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» в гостях проиграла «Хетафе» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол с пенальти забил форвард Хайме Мата на 56-й минуте.

Это первое поражение каталонцев при тренере Роналде Кумане.

57-летний нидерландский специалист стартовал в Ла Лиге с двух побед с общим счетом 7:0, затем его команда впервые пропустила и потеряла очки в игре с «Севильей» (1:1).

Сине-гранатовые, набрав 7 очков в четырех матчах, занимают 9-е место в таблице. «Хетафе» с десятью баллами идет вторым, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре «Барселона» примет «Реал Мадрид» 24 октября.

Хетафе – Барселона 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 октября, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 56, пенальти Мата.
ХетафеСория, Оливера, Кабако, Суарес, Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Мольехо, 90), Джене, Мата (Унал, 71), Эрнандес (Тимор, 89).
БарселонаНето, Дест, Серджи Роберто (Пуч, 87), Лангле, Пике, де Йонг (Брэйтуэйт, 80), Бускетс, Педри (Коутиньо, 62), Дембеле (Фати, 62), Гризманн (Тринкау, 80), Месси.
Предупреждения:
Пике (24), Мата (27), Кабако (28), Серджи Роберто (41), Ньом (73), Оливера (90), Дест (90).

 
 
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«Барселона» в гостях проиграла «Хетафе» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.
 
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