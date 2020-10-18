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«Реал» и «Барселона» проиграли и не забили в рамках одного тура впервые за 20 сезонов
18.10.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Таким образом, впервые за 20 сезонов «Реал» и «Барселона» проиграли и не забили в рамках одного тура.
В последний раз подобное случалось в 22-м туре сезона-2000/01, когда мадридцы уступили «Атлетику» (0:1), а каталонцы потерпели крупное поражение от «Расинга» (0:4).
Кроме того, впервые за семнадцать с половиной лет и «Реал», и
Команды встретятся на «Камп Ноу» 24 октября. «Реал» лидирует в таблице Примеры, «Барселона» идет на девятом месте, отставая на три очка.
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«Реал Мадрид» дома проиграл «Кадису» (0:1) в 6-м туре чемпионата Испании, а «Хетафе» на своем поле был сильнее «Барселоны» (1:0).
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