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Ассоциация атлетов Германии: «Приветствуем тот факт, что Бах уже объявил о расследовании в отношении НОК Беларуси»
18.10.2020 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ассоциация атлетов Германии призвала МОК расследовать то, как НОК Беларуси давит на спортсменов из-за их гражданской позиции.
«Мы, конечно, приветствуем тот факт, что Томас Бах уже объявил о расследовании в отношении НОК Беларуси. Однако за этими словами должны последовать действия.
Никто не просит МОК превратить диктатуру в безупречную демократию. Но МОК несет ответственность за соблюдение прав человека и соблюдение этих прав в рамках своей сферы деятельности.
Вот почему нужно действовать сейчас. МОК должен защищать спортсменов», – заявил представитель ассоциации атлетов Германии Максимилиан Кляйн.
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Ассоциация атлетов Германии: «Приветствуем тот факт, что Бах уже объявил о расследовании в отношении НОК Беларуси»
Ассоциация атлетов Германии призвала МОК расследовать то, как НОК Беларуси давит на спортсменов из-за их гражданской позиции.
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