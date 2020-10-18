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Ассоциация атлетов Германии: «Приветствуем тот факт, что Бах уже объявил о расследовании в отношении НОК Беларуси»

18.10.2020 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ассоциация атлетов Германии призвала МОК расследовать то, как НОК Беларуси давит на спортсменов из-за их гражданской позиции.

«Мы, конечно, приветствуем тот факт, что Томас Бах уже объявил о расследовании в отношении НОК Беларуси. Однако за этими словами должны последовать действия.

Никто не просит МОК превратить диктатуру в безупречную демократию. Но МОК несет ответственность за соблюдение прав человека и соблюдение этих прав в рамках своей сферы деятельности.

Вот почему нужно действовать сейчас. МОК должен защищать спортсменов», – заявил представитель ассоциации атлетов Германии Максимилиан Кляйн.

 
 
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Ассоциация атлетов Германии призвала МОК расследовать то, как НОК Беларуси давит на спортсменов из-за их гражданской позиции.
 
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