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Александра Герасименя: «Если так будет продолжаться, спорт в Беларуси скоро будет полностью уничтожен»
18.10.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская пловчиха и глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о том, почему спортсмены не остались в стороне от событий в стране.
«Мы не только спортсмены, но и, в первую очередь, граждане. Произвол и милицейское насилие в нашей стране не могут оставить нас равнодушными. Поэтому мы показываем свое мнение. Но если так будет продолжаться, спорт в Беларуси скоро будет полностью уничтожен. Успешные спортсмены, завоевавшие медали на чемпионатах мира и Европы, сейчас находятся под давлением. Им угрожают, они не могут продолжать тренировки», – сказала Герасименя.
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Александра Герасименя: «Если так будет продолжаться, спорт в Беларуси скоро будет полностью уничтожен»
Известная белорусская пловчиха и глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о том, почему спортсмены не остались в стороне от событий в...
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