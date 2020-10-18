Александра Герасименя: «Если так будет продолжаться, спорт в Беларуси скоро будет полностью уничтожен»

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха и глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о том, почему спортсмены не остались в стороне от событий в стране.

«Мы не только спортсмены, но и, в первую очередь, граждане. Произвол и милицейское насилие в нашей стране не могут оставить нас равнодушными. Поэтому мы показываем свое мнение. Но если так будет продолжаться, спорт в Беларуси скоро будет полностью уничтожен. Успешные спортсмены, завоевавшие медали на чемпионатах мира и Европы, сейчас находятся под давлением. Им угрожают, они не могут продолжать тренировки», – сказала Герасименя.