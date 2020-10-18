Скавыш забил 14-й гол в сезоне ЧБ и возглавил список бомбардиров

Источник материала: Tribuna.com

Форвард БАТЭ Максим Скавыш отличился забитым голом в матче чемпионата Беларуси против «Ислочи» (1:1, первый тайм).

Таким образом, нападающий возглавил список бомбардиров чемпионата Беларуси, забив 14 голов.

У идущего вторым игрока «Шахтера» Жасура Яхшибоева 13 точных ударов. Сегодня Яхшибоев не сможет догнать Скавыша, так как из-за перебора желтых карточек не сыграет с минским «Динамо».