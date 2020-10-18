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Скавыш забил 14-й гол в сезоне ЧБ и возглавил список бомбардиров

18.10.2020 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард БАТЭ Максим Скавыш отличился забитым голом в матче чемпионата Беларуси против «Ислочи» (1:1, первый тайм).

Таким образом, нападающий возглавил список бомбардиров чемпионата Беларуси, забив 14 голов.

У идущего вторым игрока «Шахтера» Жасура Яхшибоева 13 точных ударов. Сегодня Яхшибоев не сможет догнать Скавыша,  так как из-за перебора желтых карточек не сыграет с минским «Динамо».

 
 
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Форвард БАТЭ Максим Скавыш отличился забитым голом в матче чемпионата Беларуси против «Ислочи» (1:1, первый тайм).
 
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