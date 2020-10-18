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БАТЭ вничью сыграло с "Ислочью" в чемпионате Беларуси

18.10.2020 17:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ вничью сыграл с командой "Ислочь" в 26-м туре чемпионате Беларуси.

© Photo : ФК "Динамо-Брест"
Брестское "Динамо" на последних минутах вырвало победу у БАТЭ

Игра высшей лиги состоялась в воскресенье 18 октября на столичном стадионе "Трактор".

Счет в матче открыли хозяева поля – уже на 19-й минуте отличился Александр Макась. Спустя минуту нападающий БАТЭ Максим Скавыш сравнял счет, а на 51-й – оформил дубль, выведя борисовский клуб вперед – 2:1.

"Ислочь" сумела отыграться на 69-й минуте – ворота Антона Чичкана поразил защитник Игорь Кузьменок.

Судья после завершения основного времени матча добавил еще три минуты, однако в их течение команды не сумели выявить победителя.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Дубль в игре оформил нападающий борисовского клуба Максим Скавыш – он забил по голу в первом и втором таймах.
 
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