Дерби белорусских тренеров в РПЛ завершилось победой команды Ганчаренко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Московский футбольный клуб ЦСКА под руководством белоруса Виктора Ганчаренко обыграл ФК "Динамо" в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

"Бело-синих" временно возглавлял еще один белорусский тренер – Александр Кульчий, который заменил нового наставника "Динамо" немца Сандро Шварца, который не успел приехать в РФ из-за проблем с оформлением документов.

Игра между командами состоялась в воскресенье 18 октября на стадионе армейцев в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

В составе команды Ганчаренко забитыми мячами отметились Константин Кучаев (51-я минута), Чидера Эджуке (54) и Игорь Дивеев (67).

После 11 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" – седьмую.