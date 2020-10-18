«Актобе» интересуется Алексеем Багой (Владислав Татур)

Источник материала: Tribuna.com

Казахстанский «Актобе» проявляет серьезный интерес к главному тренеру «Жальгириса» Алексею Баге. Об этом сообщил журналист Владислав Татур в своем телеграм-канале .

Напомним, специалист возглавляет литовский клуб с начала 2020 года.

«Актобе» выступает в первой лиге чемпионата Казахстана. В настоящее время команда после 6 туров занимает первое место в таблице, набрав 14 очков.