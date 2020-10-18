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«Актобе» интересуется Алексеем Багой (Владислав Татур)
18.10.2020 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Казахстанский «Актобе» проявляет серьезный интерес к главному тренеру «Жальгириса» Алексею Баге. Об этом сообщил журналист Владислав Татур в своем
Напомним, специалист возглавляет литовский клуб с начала 2020 года.
«Актобе» выступает в первой лиге чемпионата Казахстана. В настоящее время команда после 6 туров занимает первое место в таблице, набрав 14 очков.
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Казахстанский «Актобе» проявляет серьезный интерес к главному тренеру «Жальгириса» Алексею Баге.
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