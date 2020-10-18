Григорчук после проигрыша минскому «Динамо»: «Шахтер» в чемпионской гонке? Планируем быть там. Просто надо это подтверждать добыванием очков»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в матче чемпионата Беларуси.

«Как оцениваю игру? Матч проиграли. Оценка – отрицательная. Нам вообще нельзя было терять очки. Мы рассчитывали на победу, но видите, как получилось. Сами не смогли забить и особо много моментов не создали. И пропустили в конце со стандартного положения. Негативно…

– В первом тайме «Шахтер» играл очень симпатично, практически не давал «Динамо» пространства. Во втором тайме у «Динамо» было чуть больше свободы. Это усталость, это кондиции? Может, не до конца еще вашу философию понимают?

– Нет. Я думаю, что в первом тайме было все очень организованно в исполнении обоих команд. Во втором тайме мы пытались обострить, потому что мы хотели выиграть, нам нужно было выигрывать. Мы делали попытки обострять. Возможно, у соперника получилось чуть больше пространства на контратаке. Знаете, в таких играх даже по первому тайму – нужно просто найти и создать такую ситуацию, чтобы забить. Оно в целом игру меняет и упрощает нам наши последующие действия. Этого сделать не удалось. Вот в первом тайме вроде и перевес был, но остроты у чужих ворот не было. В итоге пропустили гол. Как часто бывает

– «Неман» проиграл, БАТЭ сыграл вничью. «Шахтер» в чемпионской гонке?

– «Шахтер» и планирует быть в чемпионской гонке. Просто надо это подтверждать добыванием очков. Конечно, мы хотим быть в чемпионской гонке и у нас такие планы и цели. Но в этой ситуации мы взяли и проиграли дома. Ясно, что мы дальше будем бороться. Нам нужно все оставшиеся игры выигрывать. Все в наших руках, – сказал Григорчук в эфире «Беларусь 5»