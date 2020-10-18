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Спортдир «Шахтера» Рехвиашвили после матча с «Динамо» вступил в перепалку с болельщиками
18.10.2020 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор «Шахтера» Александру Рехвиашвили после матча с минским «Динамо» (0:1) вступил в перепалку с болельщиками солигорчан.
Напомним, весной этого года фанаты «Шахтера», которые были недовольны работой менеджера,
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Спортивный директор «Шахтера» Александру Рехвиашвили после матча с минским «Динамо» (0:1) вступил в перепалку с болельщиками солигорчан.
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