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Спортдир «Шахтера» Рехвиашвили после матча с «Динамо» вступил в перепалку с болельщиками

18.10.2020 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор «Шахтера» Александру Рехвиашвили после матча с минским «Динамо» (0:1) вступил в перепалку с болельщиками солигорчан.

Напомним, весной этого года фанаты «Шахтера», которые были недовольны работой менеджера, адресовали баннер спортдиректору: «Рехвиашвили, чемодан – вокзал – Тбилиси».

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Спортивный директор «Шахтера» Александру Рехвиашвили после матча с минским «Динамо» (0:1) вступил в перепалку с болельщиками солигорчан.
 
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