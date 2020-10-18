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КХЛ: хоккейное "Динамо" проиграло в последнем матче домашней серии
19.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" уступили в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ московскому "Спартаку", сообщает Sputnik.
В воскресенье на "Минск-Арене" динамовцы принимали спартаковцев из Москвы. Матч завершился "сухой" победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Шайбы на свой счет записали Лукаш Радил (дважды) и Йори Лехтеря.
Это третье поражение минчан в нынешней домашней серии – до этого команда Крэйга Вудкрофта минимально проиграла "Сочи" (1:2) и "Локомотиву" (0:1). На данный момент "Динамо" занимает четвертую строчку в Западной конференции, "Спартак" поднимается на восьмую.
На следующей неделе "зубры" отправятся в двухматчевое турне в Москву, где сыграют против тамошних динамовцев (21 октября) и ЦСКА (23 октября).
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Второй матч подряд в составе "зубров" из-за проблем со здоровьем не было ни одного иностранного игрока.
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