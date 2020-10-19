Глава ГУБОПиКа Карпенков: «Нам говорят мы идем резать ваши семьи, мы будем вас сжигать. Они угрожают нормальным спортсменам, которые не приняли их игру»

Источник материала: Tribuna.com

Глава ГУБОПиКа Николай Карпенков в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1» высказался об участниках протестов в Беларуси.

«[Нам говорят] Мы идем резать ваши семьи, мы будем вас сжигать. Пишут женам: «Мы сделаем с твоими детьми такой сюрприз, ты будешь всю жизнь помнить». Такого уродства еще не было никогда. Мы их знаем всех. Для каждого придет время, когда надо будет его задержать и все это предъявить. Они сядут на большие сроки.

Они угрожают милицейским руководителям, людям, которые управляют страной, нормальным журналистам, нормальным спортсменам, которые не приняли их игру. Они не могут отработать свои деньги и в своей бешеной злобе переходят к действиям: сжигают машины дома. Каждый нам известен. Любой, кто поднимет заточку на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие.

Солдаты цветной революции, змагары… По-настоящему настоящих мужиков, которые любят свою Родину, их там нет! Лучшее сравнение — организованные преступные группы по принципу 90-х годов. Одни стоят перекрывают движение — боевики. Рядом — их прикрывает молодежь. Как только выходишь их задерживать, боевики растворяются. Кричащие женщины, сумасшедшие абсолютно, корреспонденты… И снимают, что происходит. Выставляют, получается, сотрудников органов внутренних дел, которые деблокируют дорогу, чтобы люди могли проехать домой, на работу, пожарная машина, скорая помощь к кому-то едет. Они стоят блокируют дорогу, они злорадствуют, они показывают коллапс.

Мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применять оружие, чтобы защитить правопорядок, простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели этой вакханалии… Не дадим им разрушить страну», – сказал Карпенков.