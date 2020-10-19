Боссы IBU рискнули с фтором, зима уже с нами, но сборная еще в Раубичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Впрочем, как полагает колумнист Sputnik Руслан Васильев, интересы белорусских болельщиков в "холодном времени года" по-прежнему сконцентрированы на биатлоне.

Между тем, наша национальная сборная, как и раньше, тренируется в Раубичах, куда только-только пришла золотая осень. Хотя октябрь – это старт тренировок на снегу, а, значит, на лыжах. Кроме того, все помнят, что тренеры рассчитывали "убить двух зайцев", оказавшись еще и на среднегорье. Что очень-очень было бы желательно. Но в Раубичах, увы, холмы и только холмы…

Испытание на терпение

Понятие прямого пути спасает даже тогда, когда путь оказывается извилистым. Примеров этому не счесть. Поэтому на мудрость и правоту постулата сейчас вся надежда.

Разумеется, сегодня биатлонистам в Раубичах приходится непросто, а, точнее, тяжело, ибо уже накапливается моральное утомление, за которым шаг до раздражения. Но надо обязательно достойно выдержать проверку на терпение, тренировку нахождением в "замкнутом пространстве". Что сегодня сближает белорусских стреляющих лыжников с космонавтами. Да и не такие уж Раубичи "замкнутые"!

Другое дело, что снег нужен, высота тоже весьма желательна, а нервы не железные. Сегодня тренеры и спортсмены предпочитают не распространяться публично о планах (что сорванных, что еще живых), видимо, скрестив пальцы наудачу. То есть, на отъезд в ближайшие дни. Но если я предположу, что дорожные сумки уже дважды собирались, а затем, увы, дважды разбирались, то, вряд ли, выйдет ошибка. Однако сейчас опять актуальна фраза "на днях".

И тут главное, что тренеры и спортсмены не дают воли эмоциям, веря, что все звезды должны сойтись к радости белорусской команды. Выезд "куда-нибудь в Австрию" состоится! И мы благополучно наверстаем все "снежные" и "горные" отставания от привычного октябрьского графика. Да так эффективно, что дерзкая присказка "и гоняют всадника вон из палисадника", обремененная темой "ковидной" проблематики, растает, как страшный сон. Хотя бы на время.

"Надеюсь, все будет по плану! Андрей Викторович Падин не дает падать духом!" -- написал мне в минувшее воскресенье Никита Лобастов. Разумеется, я поинтересовался у спортсмена, поддерживает ли он сам старшего тренера? Ответ Никиты оказался утвердительным: "А то! " Уверен, что аналогичная ситуация и в женской команде. Уж, кому рваться всеми фибрами души в Австрию, как не Райнхарду Гесвайнеру?!

А если нет, спросите вы? Если все опять в последний момент сорвется, и не будет вначале таможенного, а затем и паспортного контроля, и не устремится в направлении Альп воздушный лайнер, имеющий на своем борту белорусских биатлонистов и их багаж?! Что ж, давайте проанализируем и такую возможность.

Уверен, что тогда будет использован план "Б", который, наверняка, уже организационно подготовлен. Например, в Тюмени со среды похолодание, а с четверга морозец и снег. И самое главное: никто ведь в Раубичах не бьет баклуши! Там вкалывают, возможно, с еще большей спортивной злостью и выкладкой, чем это происходило бы при варианте "наезженной колеи".

При этом, сколько в профессиональном спорте прецедентов, когда нестандартная подготовка приводила к потрясавшему воображение результату. На мой взгляд, самый яркий пример – футбольный. Вспомните, как игроков сборной Дании собирали летом 1992 года с пляжей для участия в финальной стадии Евро, что в итоге завершился триумфом соотечественников принца Гамлета! Что еще и "порвали" болельщицкие сердца ярким, атакующим футболом.

Так что я призываю всех здравомыслящих и не ангажированных болельщиков не поддаваться панике, которую сейчас хотят сделать "массовой шизой" сторонники крика "все пропало! ". Окончательно и бесповоротно всех рассудит настоящая зима.

История фтора: еще не финал?

Итак, как и предполагал Sputnik в своей предыдущей биатлонной колонке (это не сложное визионерство!), IBU объявил, что запрет на использование фторированных веществ при подготовке лыж вступит в силу только с сезона-2021/2022. К этому времени будет доработано устройство, позволяющее отследить содержание фтора.

Кроме того, Международный союз биатлонистов планирует ближе к весне-2021 провести специальный семинар для представителей национальных федераций, где будет представлено новое устройство.

Разумеется, сия весть благая для всех лыжных сервисменов вне зависимости от национальной принадлежности. Что подтвердил и белорусский специалист Денис Латышев. По его словам, "реакция самая положительная". А на вопрос "не зачищено ли от фтора уже все и вся в белорусских закромах? ", я получил короткий, но ясный ответ: "Нет! " Значит, ждали и верили, что голос разума возобладает.

Другое дело, что опускать занавес даже в преломлении на сезон-2020/2021 оказывается рано. Откликаясь на "фтористый шаг" IBU, норвежский сервис не только обрадовался, но, как выяснилось, еще и взбудоражился вопросом соответствия сего решения, вступившему в июле-2020 на территории Евросоюза правилу о запрете использования фторсодержащих средств для лыж. В связи с чем викинги затребовали письменное подтверждение разрешения для использования фтора…

Так что знаете, я бы пока не торопился ставить точку, хохмя над тем, что дело "экологического" подростка Греты Тунберг "не всегда побеждает". Кто знает, кто знает… Ведь, ах, какая большая разница между противоречивой логикой и логикой противоречия!

Равняясь на Зельден?

Между тем, горнолыжники уже стартовали. И какими роскошными оказались оба соревновательных дня на глетчере в Зельдене, где традиционно прошли гонки слалома-гиганта.

Это очень коварное с точки зрения метеорологии место. И порой столь желанные октябрьские соревнования либо проходили не в полном объеме, либо вовсе отменялись. Из-за недостатка снега и запредельно теплых температур. А иногда из-за сплошного тумана, что никак не хотел рассеиваться.

Но в этот раз все сложилось! Выпал свежий снег, трасса оказалась отлично готовой и не сокращенной. Ночные морозцы ее прекрасно "держали", а солнечная картинка состязаний была просто шикарной. Но все равно это был очень странный Зельден. Кубок мира без зрителей…

А если дело так пойдет дальше, то и при дефиците прессы, ибо ограничения для журналистов воистину оказались драконовскими. Причем речь идет не только о фактическом табу на общение со спортсменами и тренерами. Есть еще и экономическая подоплека. Вот что мне рассказали коллеги:

"Все стало чужое. На стадион пустили гонщиков, тренеров, сервисменов, врачей и журналистов – все! В самом Зельдене 63 бара и ресторана, но сейчас открыты только 15. Но всем запрещено их посещать, как и магазины! Ужин строго с 18 до 22.00, и его можно заказать только в одном ресторане, где цены – атас! 27 евро за суп и горячее блюдо. Готовят вкусно, но очень дорого. Бокал пива – 5 евро. Но для того, чтобы вовсе попасть в Зельден, надо было предоставить негативный тест на COVID-19 не старше 72 часов. Тут все впритык. Так что лучше сидеть дома", - поделились впечатлениями коллеги.

К чему все эти подробности? Просто нет никаких сомнений, что после состоявшихся стартов в Зельдене все, включая IBU, начнут "перенимать опыт". А ведь уже анонсировавшие Международным союзом биатлонистов ограничения не вызывали энтузиазма, да и тот факт, что до сих пор не открыта аккредитация на ноябрьский и декабрьские этапы Кубка мира, говорит сам за себя…