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Рыженков присутствует на митинге в поддержку Лукашенко на площади Независимости

19.10.2020 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на площади Независимости проходят два митинга.

Уже третий понедельник подряд пенсионеры Минска и других городов выходят на марши. Сегодня пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами снова пришли на площадь Независимости.

Одновременно там стала формироваться еще одна толпа — в ней пенсионеры и отставники с красно-зелеными флагами. Среди них и председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков.

Ранее Рыженков присутствовал на инаугурации Александра Лукашенко.

Рыженков присутствует на митинге в поддержку Лукашенко на площади Независимости

 Рыженков присутствует на митинге в поддержку Лукашенко на площади Независимости

Фото: «Наша Нiва»

Максим Рыженков: «Почему-то у многих ущербное представление, что «президента уберем и останемся на том же уровне». Убери стержень, которым является президент, – систему не соберешь»

 
Теги: Минск
 
 
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