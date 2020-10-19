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Рыженков присутствует на митинге в поддержку Лукашенко на площади Независимости
19.10.2020 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на площади Независимости проходят два митинга.
Уже третий понедельник подряд пенсионеры Минска и других городов выходят на марши. Сегодня пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами снова пришли на площадь Независимости.
Одновременно там стала формироваться еще одна толпа — в ней пенсионеры и отставники с красно-зелеными флагами. Среди них и председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков.
Ранее Рыженков присутствовал на инаугурации Александра Лукашенко.
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Сегодня на площади Независимости проходят два митинга.
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