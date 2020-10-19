 Рыженков присутствует на митинге в поддержку Лукашенко на площади Независимости

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на площади Независимости проходят два митинга.

Уже третий понедельник подряд пенсионеры Минска и других городов выходят на марши. Сегодня пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами снова пришли на площадь Независимости.

Одновременно там стала формироваться еще одна толпа — в ней пенсионеры и отставники с красно-зелеными флагами. Среди них и председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков.

Ранее Рыженков присутствовал на инаугурации Александра Лукашенко.









Фото: «Наша Нiва»

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