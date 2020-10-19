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Сегодня в 20:00 Левченко станет гостем прямого эфира в инстаграм Белорусского фонда спортивной солидарности
19.10.2020 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 20:00 Елена Левченко станет гостем прямого эфира в
Напомним, Левченко провела в изоляторе 15 суток по решению суда, который признал ее виновной в участии в несанкционированной акции.
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Сегодня в 20:00 Левченко станет гостем прямого эфира в инстаграм Белорусского фонда спортивной солидарности
Сегодня в 20:00 Елена Левченко станет гостем прямого эфира в инстаграм Белорусского фонда спортивной солидарности.
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