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Сегодня в 20:00 Левченко станет гостем прямого эфира в инстаграм Белорусского фонда спортивной солидарности

19.10.2020 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 20:00 Елена Левченко станет гостем прямого эфира в инстаграм Белорусского фонда спортивной солидарности. Присоединяйтесь, чтобы поддержать известную баскетболистку!

Напомним, Левченко провела в изоляторе 15 суток по решению суда, который признал ее виновной в участии в несанкционированной акции.

Сегодня в 20:00 Левченко станет гостем прямого эфира в инстаграм Белорусского фонда спортивной солидарности

 
 
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Сегодня в 20:00 Елена Левченко станет гостем прямого эфира в инстаграм Белорусского фонда спортивной солидарности.
 
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