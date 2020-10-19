Сегодня в 20:00 Левченко станет гостем прямого эфира в инстаграм Белорусского фонда спортивной солидарности

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 20:00 Елена Левченко станет гостем прямого эфира в инстаграм Белорусского фонда спортивной солидарности . Присоединяйтесь, чтобы поддержать известную баскетболистку!

Напомним, Левченко провела в изоляторе 15 суток по решению суда, который признал ее виновной в участии в несанкционированной акции.



