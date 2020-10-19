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Сидоренко представлен «Локомотиву» в качестве начальника команды и старшего тренера («БХ»)
19.10.2020 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
Напомним, что Евгений Мазуро на прошлой неделе покинул должность начальника команды – старшего тренера. Он
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Белорусский специалист Андрей Сидоренко был официально представлен «Локомотиву» в качестве начальника команды и старшего тренера, передает «БХ».
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