Представитель департамента судейства АБФФ: «Арбитр должен был удалить Филиповича в матче с «Ислочью» и назначить пенальти в ворота БАТЭ»

Источник материала: Tribuna.com

Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал эпизод матча «Ислочь» – БАТЭ.

«Видим, что защитник БАТЭ (Александар Филипович – Tribuna.com) несколько неудачно сбрасывает мяч головой. Мяч летит не на то расстояние, на которое ему хотелось бы, видя это и анализируя это очень быстро, он принимает решение немножко задержать Макася. Однако в этой задержке, даже незначительной, но она достаточно интенсивная, достаточно для того, чтобы Макась потерял равновесие и упал в итоге, и не добрался до мяча, поэтому в этой ситуации мы видим, что, скорее всего, Макась был бы первым на мяче, дальше, так как вратарь БАТЭ вышел вперед и остались за ним пустые ворота, то соответственно он очень уязвим для переброса в одно касание. Соответственно, мы определяем этот момент как лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Это все происходит в районе штрафной площади, поэтому 11-метровый удар и красная карточка», – сказал Кузьмин в эфире передачи « Судите с нами ».

(Отметка 11:58)