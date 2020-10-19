Николай Ходасевич: «Брестское «Динамо» – участник чемпионской гонки. Добрый вечер, да? Но на самом деле нет»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич считает, что брестское «Динамо» уже не является участником чемпионской гонки.

«Если сейчас в теории очки посчитать, то брестское «Динамо» находится ровно на уровне «Немана». Добавим 6 баллов – получится 47, а у «Немана» тоже 47. Брестское «Динамо» – участник чемпионской гонки. Добрый вечер, да? Но на самом деле нет. И от своих слов отказываться не буду, потому что брестское «Динамо» не любит ходить в гости, а брестскому «Динамо» предстоит погостить через один матч (дома со «Слуцком» в ближайший четверг), а затем два похода в гости: сначала надо будет пойти к команде Скрипченко – это может быть добрый вечер. А затем поехать в Мозырь – это тоже может быть добрый вечер. Эти матчи могут быть чрезвычайно сложными.

Не знаю, если играть так от ножа, как будто нарабатывая на новый контракт, если ты уходишь, то, конечно, это ок – брестское «Динамо» может сыграть. Но если оно сыграет и вытянет сезон, то это будет вопреки. Никаких предпосылок для того, чтобы брестское «Динамо» только за счет класса, коллектива закатает этот финиш, особенно когда Артем Милевский там чуть ли не отходную пишет за 7 матчей до конца и собирается в Украину, то есть я собираю все эти наблюдения и понимаю, что брестское «Динамо» уже все, но бах – и такая победа. И наверняка в ближайший четверг будет бах и такая победа над «Слуцком». А потом гости, а потом решающий момент. И здесь трудно просчитать. Это будут гости с баяном и с тремя очками в копилку. Или гости вот так посидели и на отходную разошлись», – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала « Hodasevich-LIVE ».