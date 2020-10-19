Спортивный директор «Руха» Присяжнюк: «Камбэк Зайцева в «Рух»? Не знаю ничего»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор не ответил на вопрос по поводу возможного прихода в «Рух».

- Все говорят, что Александр Николаевич (Зайцев – Tribuna.com) камбэк в «Рух».

– Не знаю ничего, – сказал Присяжнюк в эфире « ЧестнОКа ».