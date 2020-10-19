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Спортивный директор «Руха» Присяжнюк: «Камбэк Зайцева в «Рух»? Не знаю ничего»
19.10.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор
- Все говорят, что Александр Николаевич (Зайцев – Tribuna.com) камбэк в «Рух».
– Не знаю ничего, – сказал Присяжнюк в эфире «
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Спортивный директор «Руха» Сергей Присяжнюк не ответил на вопрос по поводу возможного прихода Александра Зайцева в «Рух».
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