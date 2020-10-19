Белорусский защитник Соловьев: «Почему провел в России всего год? Стали намекать, что нужно менять гражданство. А я не хотел»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник минского , который был задрафтован , поделился мнением, как однажды отказался получать российский паспорт, передает «Прессбол».

- Кто-то из твоих земляков в интервью как-то сказал: могилевчанину, чтобы добиться успеха в хоккее, нужно вовремя свалить из Могилева. Подпишешься?

– Ха, это кто ж такой смелый? Не подпишусь ни разу. Не важно, где совершенствоваться, если к этому стремиться. Можно, как я, например, отлучиться на годик в Россию. Но потом вернуться и продолжить дома.

- Кстати, почему в Россию всего на годик?

– По прошествии какого-то времени стали прозрачно намекать: нужно менять гражданство на российское. А делать это не хотел. Уверен, моя семья была бы не в восторге, узнав, что никогда не смогу надеть джерси сборной Беларуси.

- Отчего же: у Кодолы и Шостака-старшего вот-вот должно получиться.

– Так это сейчас стало возможно, когда белорусов в российских клубах разрешили заявлять как нелегионеров. Тогда же, когда выбор стоял передо мной, такой возможности не было. Потому и вернулся домой. И не пожалел ни минуты, – сказал Соловьев.