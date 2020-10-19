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Скавыш вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Беларуси
19.10.2020 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Максим Скавыш забил 81 мяч в высшей лиге. Таким образом, форвард вошел в топ-15 лучших белорусских бомбардиров в истории чемпионатов, передает
Лидирует в списке
Кстати, форвард БАТЭ, возглавляющий список снайперов чемпионата (15 голов), обновил личный рекорд сезонной результативности. Отметим, что 12 голов из 15 он забил во втором круге. На этом отрезке ему тоже нет равных. У Николая Януша – 8 мячей.
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Нападающий БАТЭ Максим Скавыш забил 81 мяч в высшей лиге.
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