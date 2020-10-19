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Елена Левченко: «Нас могут запугать, нам могут угрожать, нас могут избить и нас могут посадить, но никогда не смогут убить силу, волю, дух и единство белорусского народа»

19.10.2020 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко обратилась к белорусскому народу.

«Нас могут запугать, нам могут угрожать, нас могут избить и нас могут посадить, но никогда не смогут убить силу, волю, дух и единство белорусского народа. Я хочу вам пожелать отличной недели, хорошего настроения, улыбок. Вы знаете, что нас много, мы вместе и мы друг друга поддерживаем», – сказала Левченко в эфире Instagram SOS_BY.

 
 
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