﻿ УЕФА может расширить ЛЧ до 36 команд с сезона-2024/25. Каждый клуб сыграет 10 матчей на групповом этапе. 21.by
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УЕФА может расширить ЛЧ до 36 команд с сезона-2024/25. Каждый клуб сыграет 10 матчей на групповом этапе

19.10.2020 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Формат проведения Лиги чемпионов может измениться с сезона-2024/25.

УЕФА готов рассмотреть увеличение числа команд на групповом этапе с 32 до 36, сообщает The Telegraph.

Изучается два варианта расширения. Первый из них предполагает, что 36 команд распределят по 6 группам. Каждый клуб сыграет по 10 матчей, по 5 игр дома и на выезде.

Второй вариант предусматривает, что каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева. Структура будет схожа со «швейцарской системой» проведения турниров, применяемых, например, в шахматах и в спортивных лигах США.

Отмечается, что второй вариант пользуется большей поддержкой, так как позволит увеличить число топ-матчей на групповом этапе, что сделает Лигу чемпионов привлекательнее для ТВ-вещателей.

Ожидается, что окончательное решение может быть принято в 2021 году.

 
 
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Формат проведения Лиги чемпионов может измениться с сезона-2024/25.
 
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