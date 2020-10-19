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УЕФА может расширить ЛЧ до 36 команд с сезона-2024/25. Каждый клуб сыграет 10 матчей на групповом этапе
19.10.2020 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Формат проведения
Изучается два варианта расширения. Первый из них предполагает, что 36 команд распределят по 6 группам. Каждый клуб сыграет по 10 матчей, по 5 игр дома и на выезде.
Второй вариант предусматривает, что каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева. Структура будет схожа со «швейцарской системой» проведения турниров, применяемых, например, в шахматах и в спортивных лигах США.
Отмечается, что второй вариант пользуется большей поддержкой, так как позволит увеличить число топ-матчей на групповом этапе, что сделает Лигу чемпионов привлекательнее для ТВ-вещателей.
Ожидается, что окончательное решение может быть принято в 2021 году.
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УЕФА может расширить ЛЧ до 36 команд с сезона-2024/25. Каждый клуб сыграет 10 матчей на групповом этапе
Формат проведения Лиги чемпионов может измениться с сезона-2024/25.
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