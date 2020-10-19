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Левченко о спортсменах, которые не высказываются о политике: «У нас не будет подписей людей, у которых имя, а будут подписи обыкновенных спортсменов, которые рискуют большим, чем те, у которых есть огромная значимость по всему миру»
19.10.2020 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская баскетболистка
– Вы знаете, в это время очень тяжело не осуждать. Я думаю, что многие люди это не потому, чтобы осудить, а потому что мы сегодня находимся в эмоциональном и психологическом состоянии. Что касается осуждений, то кто я, чтобы осуждать кого-то. У меня есть какое-то время по этому поводу.
На протяжении какого-то времени и до выборов, и сразу после выборов были у нас спортсмены, которые высказались против насилия. Какое-то первое время это имело место быть. Но как мы с коллегами с SOS_BY говорили: мы прошли точку невозврата. То есть просто высказаться и поставить галочку, что я высказался. Ну, вы меня, конечно, извините, но может лучше тогда вообще ничего не говорить. Это просто отметиться.
Мы с коллегами, когда делали видео, тогда я в своем Instagram добавила своих бывших коллег, с которыми я играла за границей, чтобы придать огласки то, что происходит, где мы говорили на английском. И также я добавила туда несколько наших звезд. Тех, чье мнение важно не только у нас в Беларуси, но и на международном уровне.
- Кого ты добавила?
– Дарья Домрачева там была, Азаренко, Соболенко, Максим Мирный – то есть они там все есть. Понятное дело, что никакого репоста, никакой реакции я не увидела. Потом через некоторое время я уже не проверяла.
Я считаю так, что у каждого человека есть совесть. У каждого человека есть какие-то внутренние взгляды – и если этим людям спится ночью хорошо, если они чувствуют себя нормально, ну, тогда ни вы, ни я или кто-то другой... И тут не важно, что мы будем говорить, как мы будем их добавлять в посты, говорить о них в газетах – ничего не изменится. Поэтому этим людям нужно самим решать, как они будут действовать. И втягивать их... Я уверена, что они прекрасно знают, что происходит. Но надавливать, осуждать... Это действительность, пожалуйста, это надо принять. Это не будет меняться и давайте двигаться дальше.
Тогда на сегодняшний день у нас не будет 200-300-400 подписей людей, у которых огромное имя, но они не делают никакой значимости для страны, а это будут обыкновенные спортсмены, которые готовы поставить свою подпись, которые готовы говорить о том, что происходит, рискуя намного большим, чем те люди, у которых есть огромная сила слова и значимость по всему миру, – сказала Левченко в эфире
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Левченко о спортсменах, которые не высказываются о политике: «У нас не будет подписей людей, у которых имя, а будут подписи обыкновенных спортсменов, которые рискуют большим, чем те, у которых есть огромная значимость по всему миру»
Белорусская баскетболистка Елена Левченко поделилась о тех известных спортсменах, которые не высказываются по происходящему в стране.
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