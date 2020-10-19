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Тасман – Карпенкову: «Полковник, не наговаривайте на себя. Вы шесть лет руководите ГУБОПиКом. Как вы просмотрели подготовку такого количества «уличных бандитов»?»

20.10.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный журналист Борис Тасман поделился мнением об интервью главы ГУБОПиКа Николая Карпенкова.

«Это заявление вызывает несколько вопросов к полковнику Карпенкову.

Николай Николаевич, пожалуйста, подумайте:

1.Если у демонстрантов ножи, заточки, металлические пруты, дубинки, металлические трубы и они вдобавок подогреты «где-то наркотиками», «где-то алкоголем», а еще и «подпитаны денсредствами», отчего вот уже 11 недель кряду протестные акции белорусов проходят исключительно мирно? Это же вы, силовики, стреляете в безоружных соотечественников резиновыми пулями, это же вы, силовики, швыряете в безоружных демонстрантов светошумовые гранаты, это после ваших (в униформе и в штатском) избиений люди остаются калеками и инвалидами. Так с какой стороны «сформированы команды боевичков»?

2. Если после двух с половиной месяцев, после стрельбы, тюрем, избиений, неправедных судов, на которых люди лишены юридической защиты, на улицы по-прежнему выходят десятки тысяч «уличных бандитов», правомерен вопрос: откуда они взялись? Когда к нам забросили 33 «боевика» из России, вы их быстро вычислили и нейтрализовали, а потом вернули в Россию. Откуда возникли десятки тысяч «уличных бандитов»? Когда в них успели превратиться добропорядочные «айтишники», бизнесмены, пенсионеры, инвалиды, врачи, архитекторы, спортсмены топ-класса? Кто этому способствовал, кто создал для этого условия? Ведь все мы и вы 26 лет вместе живем в одной стране под руководством одного президента.

И, кстати, полковник, не наговаривайте на себя, ведь Вы шесть лет руководите Управлением по борьбе с оргпреступностью. Как Вы просмотрели подготовку такого количества «уличных бандитов», которые ничего не громят, не жгут, не разрушают?» – написал Тасман в своем Facebook.

 
 
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