Елена Левченко: «В планах у меня заканчивать карьеру нет. Надеюсь, что все еще получится»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка сообщила, что не планирует завершать свою карьеру.

«Что касается баскетбола, то многие меня называют бывшей. В планах у меня заканчивать карьеру нет. Это было одним из... Мне нужно было подлечить, провериться, поиграть с командой – это было в планах. Это, надеюсь, опять будет в моих планах. Постепенно я приду к этому. Кроссовки я не собираюсь вешать. Дай бог, пошумлю еще. Любовь к баскетболу она у меня есть еще. Надеюсь, что все еще получится», – сказала Левченко в эфире Instagram SOS_BY .