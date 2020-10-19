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Елена Левченко: «В планах у меня заканчивать карьеру нет. Надеюсь, что все еще получится»

20.10.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко сообщила, что не планирует завершать свою карьеру.

«Что касается баскетбола, то многие меня называют бывшей. В планах у меня заканчивать карьеру нет. Это было одним из... Мне нужно было подлечить, провериться, поиграть с командой – это было в планах. Это, надеюсь, опять будет в моих планах. Постепенно я приду к этому. Кроссовки я не собираюсь вешать. Дай бог, пошумлю еще. Любовь к баскетболу она у меня есть еще. Надеюсь, что все еще получится», – сказала Левченко в эфире Instagram SOS_BY.

 
 
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко сообщила, что не планирует завершать свою карьеру.
 
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