Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Совет директоров "Барселоны" называет предлагаемые меры фундаментальными, игроки формируют профсоюз с остальными работниками клуба.

Письмо от руководства было направлено всей команде за подписью руководителя кадрового отдела "Барселоны", сообщает sports.ru.

"Нет ни одного положения или юридического основания, которое оправдывало бы необходимость обсуждения мер, основанных на экономических причинах, за разными столами переговоров, и, с другой стороны, это противоречило бы достижению определенной цели, определяющей жизнеспособность клуба. Это должно быть результатом совместных действий всех групп и отделов", - приводит издание фрагмент письма.

По мнению руководства "Барсы", нынешний уровень зарплат игроков поддерживается только в сценарии полной экономической эффективности. И урезание финансирования сейчас происходит во всех футбольных клубах Европы. Тем не менее, игроки пока отказываются от переговоров с руководством.

Напомним, в составе "Барселоны" выступает Лионель Месси – один из самых высокооплачиваемых футболистов мира. По условиям контракта, который истекает следующим летом, клуб платит ему 90 млн евро в год, из которых половина уходит на налоги. В это межсезонье Месси планировал покинуть клуб, за который выступает с 16 лет, но руководство убедило его остаться. Если до конца сезона Лионель не заключит новое соглашение, следующим летом он может уйти бесплатно.

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