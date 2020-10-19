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Руководство "Барселоны" требует у игроков согласиться со снижением зарплаты

20.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Совет директоров "Барселоны" называет предлагаемые меры фундаментальными, игроки формируют профсоюз с остальными работниками клуба.

Письмо от руководства было направлено всей команде за подписью руководителя кадрового отдела "Барселоны", сообщает sports.ru. 

© REUTERS / ALBERT GEA
Месси вошел в топ-3 наиболее подешевевших игроков за 2020 год

"Нет ни одного положения или юридического основания, которое оправдывало бы необходимость обсуждения мер, основанных на экономических причинах, за разными столами переговоров, и, с другой стороны, это противоречило бы достижению определенной цели, определяющей жизнеспособность клуба. Это должно быть результатом совместных действий всех групп и отделов", - приводит издание фрагмент письма.

По мнению руководства "Барсы", нынешний уровень зарплат игроков поддерживается только в сценарии полной экономической эффективности. И урезание финансирования сейчас происходит во всех футбольных клубах Европы. Тем не менее, игроки пока отказываются от переговоров с руководством.

Напомним, в составе "Барселоны" выступает Лионель Месси – один из самых высокооплачиваемых футболистов мира. По условиям контракта, который истекает следующим летом, клуб платит ему 90 млн евро в год, из которых половина уходит на налоги. В это межсезонье Месси планировал покинуть клуб, за который выступает с 16 лет, но руководство убедило его остаться. Если до конца сезона Лионель не заключит новое соглашение, следующим летом он может уйти бесплатно.

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Теги: Минск
 
 
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В ФК "Барселона" очередной конфликт: руководство пытается сократить зарплатную ведомость за счет игроков, футболисты отказываются это даже обсуждать.
 
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