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Руководство "Барселоны" требует у игроков согласиться со снижением зарплаты
20.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Совет директоров "Барселоны" называет предлагаемые меры фундаментальными, игроки формируют профсоюз с остальными работниками клуба.
Письмо от руководства было направлено всей команде за подписью руководителя кадрового отдела "Барселоны", сообщает sports.ru.
© REUTERS / ALBERT GEA
"Нет ни одного положения или юридического основания, которое оправдывало бы необходимость обсуждения мер, основанных на экономических причинах, за разными столами переговоров, и, с другой стороны, это противоречило бы достижению определенной цели, определяющей жизнеспособность клуба. Это должно быть результатом совместных действий всех групп и отделов", - приводит издание фрагмент письма.
По мнению руководства "Барсы", нынешний уровень зарплат игроков поддерживается только в сценарии полной экономической эффективности. И урезание финансирования сейчас происходит во всех футбольных клубах Европы. Тем не менее, игроки
Напомним, в составе "Барселоны" выступает Лионель Месси – один из самых высокооплачиваемых футболистов мира. По условиям контракта, который истекает следующим летом, клуб платит ему 90 млн евро в год, из которых половина уходит на налоги. В это межсезонье Месси планировал покинуть клуб, за который выступает с 16 лет, но руководство убедило его остаться. Если до конца сезона Лионель не заключит новое соглашение, следующим летом он может уйти бесплатно.
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В ФК "Барселона" очередной конфликт: руководство пытается сократить зарплатную ведомость за счет игроков, футболисты отказываются это даже обсуждать.
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