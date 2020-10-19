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Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кельне
20.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира АТР-250 в Кельне, сообщает Sputnik.
© AFP 2020 / BOB MARTIN
Белорус располагается на 87-й позиции в рейтинге ATP, его оппонент немец Даниэль Альтмайер находится на 124-м месте. Герасимов весь матч владел инициативой, не оставив сопернику ни единого шанса – 6:1, 6:0.
Встреча длилась час.
Призовой фонд турнира составляет 325 тысяч евро.
В других соревнованиях серии "челленджер" в Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) сегодня обыграл турка Эрги Киркина (503) - 6:2, 6:4.
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Белорусский теннисист не оставил шансов своему немецкому визави, уверенно забрав два сета, уступив лишь в одном гейме.
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