Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кельне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира АТР-250 в Кельне, сообщает Sputnik.

Белорус располагается на 87-й позиции в рейтинге ATP, его оппонент немец Даниэль Альтмайер находится на 124-м месте. Герасимов весь матч владел инициативой, не оставив сопернику ни единого шанса – 6:1, 6:0.

Встреча длилась час.

Призовой фонд турнира составляет 325 тысяч евро.

В других соревнованиях серии "челленджер" в Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) сегодня обыграл турка Эрги Киркина (503) - 6:2, 6:4.