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94% пользователей Tribuna.com против проведения ЧМ-2021 в Беларуси
20.10.2020 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пользователи Tribuna.com приняли участие в опросе «Через каких-то полгода в Минске планируется ЧМ по хоккею. Что с ним делать?».
63 процента участников ответили – «ИИХФ должна перенести турнир из Беларуси», 31% – «Страны-участницы должны бойкотировать чемпионат», 6% – «Ничего не делать, пусть все идет по плану».
Напомним, ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня. 17 сентября 2020 года Европейский парламент принял резолюцию «Ситуация в Беларуси», в которой, в том числе, призвал не проводить часть чемпионата мира в Беларуси.
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Пользователи Tribuna.com приняли участие в опросе «Через каких-то полгода в Минске планируется ЧМ по хоккею.
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