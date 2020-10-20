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94% пользователей Tribuna.com против проведения ЧМ-2021 в Беларуси

20.10.2020 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пользователи Tribuna.com приняли участие в опросе «Через каких-то полгода в Минске планируется ЧМ по хоккею. Что с ним делать?».

63 процента участников ответили – «ИИХФ должна перенести турнир из Беларуси», 31% – «Страны-участницы должны бойкотировать чемпионат», 6% – «Ничего не делать, пусть все идет по плану».

Напомним, ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня. 17 сентября 2020 года Европейский парламент принял резолюцию «Ситуация в Беларуси», в которой, в том числе, призвал не проводить часть чемпионата мира в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи Tribuna.com приняли участие в опросе «Через каких-то полгода в Минске планируется ЧМ по хоккею.
 
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