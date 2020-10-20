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Глава ФХБ Басков, возможно, срезал бело-красно-белые ленты во дворе в Минске. Он отказался от комментариев

20.10.2020 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель Федерации хоккея Беларуси, бывший гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков, возможно, участвовал в акции во дворе жилого комплекса «Мегаполис» в Минске, сообщает TUT.BY.

В воскресенье, 18 октября, около 23:00 неизвестные начали срезать бело-красно-белые ленты во дворе.

Они складывали срезанные ленты в пакеты, объясняя, что наводят порядок и такое украшение огнеопасно. Сообщается, что жители комплекса были против.

В итоге завязалась потасовка, жители «Мегаполиса» вызвали милицию. 

Среди неизвестных, которые приходили срезать ленты, был человек, похожий на Дмитрия Баскова. Он был в маске. Мужчина, делавший видеозапись людей, которые срезают ленточки, сказал: «Ух ты, знакомое лицо. Товарищ Басков? Лично»

Издание сообщает, что специалист не стал отвечать на вопрос о том, был ли он в «Мегаполисе». Сославшись на занятость, Басков положил трубку.

Напомним, бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестов в Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси, бывший гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков, возможно, участвовал в акции во дворе жилого комплекса...
 
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