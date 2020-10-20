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Даниил Чалов: «Малевич – это Роналду, Шагал – это Месси, а Лисицкий – это опорный полузащитник, фундаментальный игрок в команде, который строит»

20.10.2020 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ранее «Витебск» представил необычный комплект формы: основа узора – агитационный плакат Лазаря (Эль) Лисицкого «Клином красным бей белых», впервые опубликованный в 1920-м в Витебске.

Защитник «Витебска» Даниил Чалов рассказал, что форму заказывают из всех уголков планеты.

– Малевич – это Роналду, Шагал – это Месси, а Лисицкий – это опорный полузащитник, фундаментальный игрок в команде, который строит. Не очень заметный персонаж на футбольном поле, не супербомбардир, но очень ценный игрок.

Круто, когда приходят заказы на форму «Витебска». Смотришь, человек из «Вашингтона» заказывает, из Амстердама, из Хельсинки, из Австралии, из Китая.

Если это есть в Витебске, значит, это может быть и в других местах. Нужно просто захотеть.

- Нужен человек, который это толкнет.

– Такие люди есть. Нет никаких ограничений, на самом деле. Ты можешь делать все, что угодно. Если у тебя есть это в голове, ты веришь в идею. Ты можешь реализовать свою мечту сыграть в сборной России, или ты можешь делать какие-то другие вещи, если у тебя есть это внутри. Человек уникален, эту уникальность нужно доставать. Уникальность людей, уникальность мест, уникальность городов – это то, что делает жизнь интереснее, – рассказал Чалов в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

В 2020-м сразу три важных юбилея: 60 лет ФК «Витебск», 100 лет созданному Малевичем объединению УНОВИС (учредители нового искусства) и 130 лет Эль Лисицкому, который туда входил.

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Теги: Витебск
 
 
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Ранее «Витебск» представил необычный комплект формы: основа узора – агитационный плакат Лазаря (Эль) Лисицкого «Клином красным бей белых», впервые опубликованный...
 
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