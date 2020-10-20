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Гандболист Бушков: «Время Лукашенко ушло лет пять-восемь назад. Если бы он в 2010-м ушел, то для многих остался бы этаким вождем нации»

20.10.2020 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Правый крайний Александр Бушков рассказал, как относился к Александру Лукашенко раньше, и почему изменил свои взгляды.

– Толкательнице ядра Надежде Остапчук Лукашенко не нравился всегда. А какое у вас было к нему отношение?

– Года до 2015-го относился нормально. И считаю, что где-то он сделал много хорошего [для Беларуси]. Но сейчас его время ушло. Даже не сейчас, а лет пять-восемь назад. Если бы он ушел в 2010-м, то для многих остался бы этаким вождем нации, который сделал много чего хорошего.

На самом деле, помню, как в 2010-м приезжал из Польши и разговаривал со своими друзьями и знакомыми, которые на своих обычных работах получали очень хорошие деньги. Даже в Польше не всегда люди их профессий получали столько. И так было до 2012-2013 года, а потом стало ухудшаться. Но тогда я не видел кандидатов, которые могли его заменить. Понятно, что это в силу определенных причин – Лукашенко не давал прорываться никому. Как и сейчас не дал Бабарико, Цепкало и Тихановскому. А те люди, которым он разрешал, это были спойлеры.

В общем, до 2015-го у меня не было претензий к нему. Может быть только по части спорта. Я гандболист и видел, что по стране строится огромное количество ледовых арен. А у нас в Гомеле всего один игровой зал, которого не хватает на всех! Тренируются там баскетболисты (мужчины и женщины), волейболисты (мужчины и женщины), гандболисты (мужчины и женщины), мини-футбол плюс приходят какие-то ребята за деньги поиграть. И мы, гандболисты, были не в самом привилегированном положении. Тренировки начинались в семь вечера, в половину восьмого.

А когда я стал плотно интересоваться жизнью людей, стал читать, вникать в ситуацию, я увидел много того, что не так. Проснулся я не после этих выборов, а раньше, – сказал Бушков.

«Он наделал столько вещей, что законно отдать власть не готов». Гандболист был лоялен к Лукашенко, а потом проснулся – и теперь его не щадит

 
Теги: Гомель
 
 
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Правый крайний Александр Бушков рассказал, как относился к Александру Лукашенко раньше, и почему изменил свои взгляды.
 
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