Гандболист Бушков: «Лукашенко – выходец из глубокого СССР. Он не может понимать молодежь, которая скоро будет представлять Беларусь в мире: показывать ее силу и интеллект»

Источник материала: Tribuna.com

Правый крайний Александр Бушков поделился мнением о том, почему люди захотели проголосовать на выборах в 2020 году

– Понимаете, почему люди «проснулись» и захотели проголосовать?

– Накипело. Люди увидели, что им не дают проголосовать за человека, за которого они хотят. У многих, как мне кажется, возник вопрос: чем так ужасны Цепкало и Бабарико? 10-15 лет они были при власти. Бабарико работал в одном из самых крупных банков страны, Цепкало создавал Парк высоких технологий. Почему эти люди, столько лет работавшие вместе с властью, раньше не вызывали претензий? Но как только попытались стать кандидатами, сразу начались вопросы. Ведь не было никаких гарантий, что они выиграют. Будь Лукашенко немного умнее, он бы допустил одного и второго и просто написал бы себе 60 процентов и все. И люди бы были спокойны.

Кроме того, за 26 лет Лукашенко у власти выросло новое поколение людей. И оно хочет что-то изменить. Это люди, которые «сидят» в интернете, которые бывали за границей и видели, как там живется. И они хотят этого же здесь. Но Лукашенко – выходец из глубокого СССР. Он не может понимать молодежь, которая скоро будет представлять Беларусь в мире: показывать ее силу и интеллект. У Лукашенко нет понимания, как вообще с этой молодежью договариваться. Им же недостаточно 300 долларов и чарки со шкваркой. Люди хотят свободы. Хотят свободы выбора не только на выборах, но и во всех сферах жизни. Это одна из главных причин.

Обычно раньше Лукашенко перед выборами либеральничал – поднимал зарплаты, пенсии, откручивал гайки и игрался в демократию, но сейчас он просто ничего не делал. Даже не захотел поработать на свой имидж. Пять лет люди с каждым днем жили все хуже и хуже, с постоянными сказками, что в Украине вообще кромешная тьма, и сакральным вопросом: «Хотите, как на Украине?» Но люди же видят, как там дела. Да, там война. Но войну затеял Путин – ближайший союзник Лукашенко. И Лукашенко на этом играет. Но в Украине нормально! Там ничего такого не происходит, чтобы этим пугать. Вспоминаю маму, которая говорит: «Вот, у нас спокойно. Нет войны». Так и в Чехии нет войны! В Польше нет войны! В Словакии, Австрии – нигде нет войны! Но люди в этих странах получают достойные зарплаты. Они могут поехать посмотреть мир, могут вечером выйти в кафе покушать. Они свободные люди. А в Беларуси каждый думает о том, как бы найти работу, чтобы просто прокормить семью, – сказал Бушков.

«Он наделал столько вещей, что законно отдать власть не готов». Гандболист был лоялен к Лукашенко, а потом проснулся – и теперь его не щадит