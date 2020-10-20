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Месси забил в 16-м сезоне ЛЧ подряд и повторил рекорд Гиггза
21.10.2020 06:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан «Барселоны»
Аргентинец на 27-й минуте реализовал пенальти.
Таким образом, Месси забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов подряд и повторил рекорд, установленный экс-вингером
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси вывел свою команду вперед в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (1:0, первый тайм).
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