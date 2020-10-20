ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Месси забил в 16-м сезоне ЛЧ подряд и повторил рекорд Гиггза

21.10.2020 06:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вывел свою команду вперед в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (1:0, первый тайм).

Аргентинец на 27-й минуте реализовал пенальти.

Таким образом, Месси забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов подряд и повторил рекорд, установленный экс-вингером «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан «Барселоны» Лионель Месси вывел свою команду вперед в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (1:0, первый тайм).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гандболист Бушков: «Лукашенко – выходец из глубокого СССР. Он не может понимать молодежь, которая скоро будет представлять Беларусь в мире: показывать ее силу и интеллект»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика