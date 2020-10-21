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Лига чемпионов. «Бавария» принимает «Атлетико», «Реал» играет с «Шахтером», «Ливерпуль» в гостях у «Аякса»
21.10.2020 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов
Лига чемпионов
1-й тур
Группа А
Группа B
Группа C
Группа D
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Лига чемпионов. «Бавария» принимает «Атлетико», «Реал» играет с «Шахтером», «Ливерпуль» в гостях у «Аякса»
В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер», «Ливерпуль» встречается на выезде с «Аяксом», а «Манчестер Сити» играет дома с...
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