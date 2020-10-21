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Лига чемпионов. «Бавария» принимает «Атлетико», «Реал» играет с «Шахтером», «Ливерпуль» в гостях у «Аякса»

21.10.2020 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер», «Ливерпуль» встречается на выезде с «Аяксом», а «Манчестер Сити» играет дома с «Порту».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа А

Ред Булл Австрия – Локомотив Россия
Дата проведения
21 октября, 19.55, «Ред Булл Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бавария Германия – Атлетико Испания
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа B

Реал Мадрид Испания – Шахтер Донецк Украина
Дата проведения
21 октября, 19.55, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Интер Италия – Боруссия М Германия
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа C

Манчестер Сити Англия – Порту Португалия
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Олимпиакос Греция – Марсель Франция
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Аякс Нидерланды – Ливерпуль Англия
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Мидтьюлланд Дания – Аталанта Италия
Дата проведения
21 октября, 22.00, «MCH Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер», «Ливерпуль» встречается на выезде с «Аяксом», а «Манчестер Сити» играет дома с...
 
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