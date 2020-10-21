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Матч «Лида» – «Крумкачы» пройдет без зрителей: «В целях предотвращения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка»

21.10.2020 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На матч чемпионата Беларуси в первой лиге «Лида» – «Крумкачы» не будут пускать зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба «воронов».

«У нядзелю на выездзе гуляем супраць «Ліды», але ёсць адзін нюанс...

Сёння стала вядома, што «у сувязі са становішчам у Рэспубліцы Беларусь, а таксама ў сувязі з напружаным аператыўным становішчам на тэрыторыі г. Ліда і Лідскага раёну, у мэтах недапушчэння масавых беспарадкаў і групавых парушэнняў грамадскага парадку» матч пройдзе БЕЗ ЗАЎЗЯТАРАЎ» – говорится в сообщении ФК «Крумкачы».

Матч пройдет 25 октября.

 
 
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