Матч «Лида» – «Крумкачы» пройдет без зрителей: «В целях предотвращения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка»

Источник материала: Tribuna.com

На матч чемпионата Беларуси в первой лиге «Лида» – «Крумкачы» не будут пускать зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба «воронов».

«У нядзелю на выездзе гуляем супраць «Ліды», але ёсць адзін нюанс...

Сёння стала вядома, што «у сувязі са становішчам у Рэспубліцы Беларусь, а таксама ў сувязі з напружаным аператыўным становішчам на тэрыторыі г. Ліда і Лідскага раёну, у мэтах недапушчэння масавых беспарадкаў і групавых парушэнняў грамадскага парадку» матч пройдзе БЕЗ ЗАЎЗЯТАРАЎ» – говорится в сообщении ФК «Крумкачы» .

Матч пройдет 25 октября.