|
Экс-тренер сборной Беларуси Петракова про подписание письма: «У нас спросили прямо в лоб: «Кто вам заплатил?»
21.10.2020 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Одна из лучших гандболисток Беларуси Наталья Петракова, которая больше не будет работать старшим тренером национальной женской сборной из-за подписи под письмом спортсменов с требованиями к власти, рассказала о том, как покинула должность в сборной, сообщает
– Как все происходило?
– На аттестацию я опоздала и узнала о произошедшем из уст –начальника команды Кости Грибова. Он, как и я, находился в числе подписантов, и контракт ему тоже не продлили. Все случилось автоматически, никто даже комментировать не стал. Кроме зампреда федерации Ивана Георгиевича Семенени, который сказал, что мы кадры ценные и в будущем нас надо будет привлекать к работе.
Виной всему, для меня это понятно, письмо спортсменов, из-за которого нас вызывали на разговор. Первый из таких состоялся в конце августа. Приехали во Дворец спорта, там были замминистра спорта Барауля, еще какая-то женщина, Грибов и я. У нас спросили, зачем мы это сделали, но интересным образом. Прямо в лоб, будто в кино про советскую милицию: «Кто вам заплатил?». У нас глаза по пять копеек. Переглянулись с Костей. «Да вроде, как и никто».
Тут же второй вопрос – «Так может, вас заставили?» – на что мы снова сказали, что это наша гражданская позиция, и насилие в отношении мирных людей – это плохо. Очень плохо. Короче, диалог не сложился по причине того, что стороны не понимали друг друга. Резюме беседы было под стать содержанию: «Мы вас предупредили и, если этого коснется, вы же понимаете, мы будем думать не о вас, а о нас». На том и расстались.
Через какое-то время раздался звонок из министерства. Мол, Петракова, не хочешь ли ты себя реабилитировать? Я оживилась — я реабилитацию еще со сталинских времен приветствую. Наконец-то вспомнили, что я десять лет бесплатно приезжала играть в сборную из-за рубежа — с язвами в желудке, с микроинсультами и с бесчисленными сотрясениями мозга. Старая добрая советская школа – сам умирай, а родину выручай!
Ни о какой ставке члена нацкоманды, тогда, понятно, речи не заходило. Может, наконец, решили дать мне полную ставку старшего тренера сборной. Это в два раз больше, чем тогдашние полставки.
– У тебя всегда было хорошее чувство юмора...
– Звонили, конечно, по иному поводу. Я услышала: «Ну, судя по вашему тону, свою подпись вы отзывать не собираетесь». — «Именно так». События на аттестации стали логическим завершением этих переговоров. Жаль Костю терять, он очень талантливый человек — начальник команды, считаю, идеальный. Его все девчонки боготворят, со всеми находит общий язык – редкое качество в женском коллективе, – сказала Петракова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-тренер сборной Беларуси Петракова про подписание письма: «У нас спросили прямо в лоб: «Кто вам заплатил?»
Одна из лучших гандболисток Беларуси Наталья Петракова, которая больше не будет работать старшим тренером национальной женской сборной из-за подписи под письмом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)