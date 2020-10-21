Экс-тренер сборной Беларуси Петракова про подписание письма: «У нас спросили прямо в лоб: «Кто вам заплатил?»

Источник материала: Tribuna.com

Одна из лучших гандболисток Беларуси Наталья Петракова, которая больше не будет работать старшим тренером национальной женской сборной из-за подписи под письмом спортсменов с требованиями к власти, рассказала о том, как покинула должность в сборной, сообщает pressball.by .

– Как все происходило?

– На аттестацию я опоздала и узнала о произошедшем из уст –начальника команды Кости Грибова. Он, как и я, находился в числе подписантов, и контракт ему тоже не продлили. Все случилось автоматически, никто даже комментировать не стал. Кроме зампреда федерации Ивана Георгиевича Семенени, который сказал, что мы кадры ценные и в будущем нас надо будет привлекать к работе.

Виной всему, для меня это понятно, письмо спортсменов, из-за которого нас вызывали на разговор. Первый из таких состоялся в конце августа. Приехали во Дворец спорта, там были замминистра спорта Барауля, еще какая-то женщина, Грибов и я. У нас спросили, зачем мы это сделали, но интересным образом. Прямо в лоб, будто в кино про советскую милицию: «Кто вам заплатил?». У нас глаза по пять копеек. Переглянулись с Костей. «Да вроде, как и никто».

Тут же второй вопрос – «Так может, вас заставили?» – на что мы снова сказали, что это наша гражданская позиция, и насилие в отношении мирных людей – это плохо. Очень плохо. Короче, диалог не сложился по причине того, что стороны не понимали друг друга. Резюме беседы было под стать содержанию: «Мы вас предупредили и, если этого коснется, вы же понимаете, мы будем думать не о вас, а о нас». На том и расстались.

Через какое-то время раздался звонок из министерства. Мол, Петракова, не хочешь ли ты себя реабилитировать? Я оживилась — я реабилитацию еще со сталинских времен приветствую. Наконец-то вспомнили, что я десять лет бесплатно приезжала играть в сборную из-за рубежа — с язвами в желудке, с микроинсультами и с бесчисленными сотрясениями мозга. Старая добрая советская школа – сам умирай, а родину выручай!

Ни о какой ставке члена нацкоманды, тогда, понятно, речи не заходило. Может, наконец, решили дать мне полную ставку старшего тренера сборной. Это в два раз больше, чем тогдашние полставки.

– У тебя всегда было хорошее чувство юмора...

– Звонили, конечно, по иному поводу. Я услышала: «Ну, судя по вашему тону, свою подпись вы отзывать не собираетесь». — «Именно так». События на аттестации стали логическим завершением этих переговоров. Жаль Костю терять, он очень талантливый человек — начальник команды, считаю, идеальный. Его все девчонки боготворят, со всеми находит общий язык – редкое качество в женском коллективе, – сказала Петракова.

Гурков, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще более 900 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия