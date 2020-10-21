Азаренко вышла в 1/4 турнира в Остраве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№14 в рейтинге в WTA) одержала победу во втором круге соревнований в Остраве (Чехия), сообщает Sputnik.

Экс-первая ракетка мира встречалась в 1/8 финала с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (85). Белоруска была сильнее - 2:6, 6:2, 6:1.

В четвертьфинале Азаренко сыграет с сильнейшей в паре Каролина Мухова (Чехия, 28) — Элизе Мертенс (Бельгия, 21).