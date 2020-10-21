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Азаренко вышла в 1/4 турнира в Остраве
21.10.2020 17:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№14 в рейтинге в WTA) одержала победу во втором круге соревнований в Остраве (Чехия), сообщает Sputnik.
Экс-первая ракетка мира встречалась в 1/8 финала с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (85). Белоруска была сильнее - 2:6, 6:2, 6:1.
В четвертьфинале Азаренко сыграет с сильнейшей в паре Каролина Мухова (Чехия, 28) — Элизе Мертенс (Бельгия, 21).
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Экс-первая ракетка мира в трех сетах одолела чешку Барбору Крейчикову, следующей соперницей может стать Элизе Мертенс.
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