ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко вышла в 1/4 турнира в Остраве

21.10.2020 17:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№14 в рейтинге в WTA) одержала победу во втором круге соревнований в Остраве (Чехия), сообщает Sputnik.

Экс-первая ракетка мира встречалась в 1/8 финала с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (85). Белоруска была сильнее - 2:6, 6:2, 6:1.

В четвертьфинале Азаренко сыграет с сильнейшей в паре Каролина Мухова (Чехия, 28) — Элизе Мертенс (Бельгия, 21).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-первая ракетка мира в трех сетах одолела чешку Барбору Крейчикову, следующей соперницей может стать Элизе Мертенс.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Нурмагомедов собирается повалить Гэтжи "100 раз за вечер"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика